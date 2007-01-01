Завели уголовное дело на родителей, дети которых надругались над девочкой

Их подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В четверг, 24 июля, об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- В настоящее время по решению суда фигуранты помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, их родители в Центр временного содержания иностранных граждан, - заявили в СК.

Сейчас ведется расследование.

Напомним, в деревне Кривское Боровского района дети 9 и 11 лет надругались над маленькой девочкой во время прогулки.