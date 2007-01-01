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Криминал

Жителя Калужской области приговорили к 9 годам колонии за экстремизм

Дарья Джуманова
24.07, 10:21
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Сухиничский районный суд вынес приговор местному жителю. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона 23 июля.

Мужчину признали виновным в участии в деятельности запрещённой экстремистской организации, вербовке людей в её ряды и публичных призывах, направленных против безопасности России.

Преступления совершались с 2021 по 2024 год через интернет.

Суд рассмотрел дело без него, так как он находится в розыске.

По совокупности статей УК РФ мужчине назначили 9 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года.

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