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Криминал

Жителя Мещовска осудили на два года за хранение пороха

Дарья Джуманова
24.07, 09:45
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38-летнего мужчину признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 24 июля.

По данным следствия, с мая 2023 года по январь 2025 года обвиняемый хранил в подвале дома на улице Полесской промышленно изготовленный бездымный порох массой 368,3 грамма.

Суд приговорил фигуранта к 2 годам 3 месяцам колонии общего режима. Дополнительно ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

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