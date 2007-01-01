Жителя Мещовска осудили на два года за хранение пороха

38-летнего мужчину признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 24 июля.

По данным следствия, с мая 2023 года по январь 2025 года обвиняемый хранил в подвале дома на улице Полесской промышленно изготовленный бездымный порох массой 368,3 грамма.

Суд приговорил фигуранта к 2 годам 3 месяцам колонии общего режима. Дополнительно ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.