В Калуге на набережной Яченского водохранилища украли 600 тысяч рублей

34-летнего директора строительной фирмы подозревают в мошенничестве. О возбуждении уголовного дела в среду, 23 июля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, эта компания занималась благоустройством набережной водохранилища. Для одного из объектов по контракту нужна была дорогая древесина, но строители закупили дешевое дерево, а сэкономленные деньги оставили себе.

Ущерб для бюджета Калуги оценивается в 600 тысяч рублей.

Директору грозит до шести лет лишения свободы.