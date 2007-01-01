Афиша Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге на набережной Яченского водохранилища украли 600 тысяч рублей
Новость дня Криминал

В Калуге на набережной Яченского водохранилища украли 600 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
23.07, 10:23
2 2305
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

34-летнего директора строительной фирмы подозревают в мошенничестве. О возбуждении уголовного дела в среду, 23 июля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, эта компания занималась благоустройством набережной водохранилища. Для одного из объектов по контракту нужна была дорогая древесина, но строители закупили дешевое дерево, а сэкономленные деньги оставили себе.

Ущерб для бюджета Калуги оценивается в 600 тысяч рублей.

Директору грозит до шести лет лишения свободы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
24 оценили
46%
4%
4%
0%
4%
42%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFWZzRtRnQ1cWFzMWgycjJsT2g5VUE9PSIsInZhbHVlIjoiaS9BY21lN0czNmk0THI2Z0plNHo1Z2U4ZWcwdElQU21iWXAyTCtSRklZM0VjelB3MW5oaDV1QjNJTS9RTmVQSUxXNHRnNVk1a2Fqb3FsK0kyLzMwOEhsUDZHYmxPUGRESlNkVzV0T1RJMEJ6eEl4aUd2S3ZOejJIRTREWVpGNWV4VGZqRVprcmQxL29rNjRzcHRrREpwTk5ZTE9tMis1Nm8zN3EveTBYdGtUSXd6Y2xzZzNmVk9Zbm1CTFFBOWhlVDZKMWN0TWxzRWNXNkxyNkpyY20rNzVBeFc0SktVb1RXZTF3bDlERTBNVFl6NFBwMTJ3QTh3SkRjblhRUXhJbzB5cFpHdUU2eHVQNVdoSm4vcmhmcTBVOFJxMkw3RDh1TElVUVZPQUh4b282Z2J4S0F0MmRuQXEyMC84WmlWK2YySlNPa1RhdGN5aGdzcHQ0TzVQSEljc0JZMGJsUzZ4V01jMWxBQ2x4YWx2YzBIWXNBSzU3YzArQmE0ZGtXNkxRbGpBNThrNW9kNlhwQSthQjByRVkvdjQzUVZXY01ncVl1MFNrYkp5bGhEdDR1MEdvR2M5MFhYWUM4VUpRelJ6TCIsIm1hYyI6IjBjNTlkYTBiOTZmNWQ0YzBmNDQ0NDAzNmZhMTcyNWI0MTA0MjMzN2NiMjdiNTQwYjc4NmE3MTNjMDQzOGM1OTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1DRjVVeDQ5cjhtTjEvRUlMT1BsRHc9PSIsInZhbHVlIjoiNzVZWWhLa0RQVlQ4L3Vzbm43eGpyaVc0Ymk1QU1FUUgyZXhQWEJKbVdUdlBuTStSRzNTamdtTHg1YU5rTmJjRitqdW9Hdi9DaWppVFZDNmx3elh5c0RPZXc1N2NlR2lpZXhzV2RqeUxvV01naDZBS0U3R3FRcWpLUEUvSmszWmpmWWp1ellPVWtXdlRFcmZBTVZpSzE4eEhrYTJOVkR2Y1Axc1kzTDZ1MDJWTHBZY3hIQTNydjJod1RyMGo4UUY0NnBLZjBEcUFiaEFGRStYRHBtOTRiU21OTEJrY0Rob3lPRVpRNVBDeU9IVmFXTXdmbWtjeEpEb0FsUDZDUmF3QXh2YlZkTjcvSUxuUklqSTcxZCtFb1hUWEJnN2VvYmZVSXdGOG9RUGZDRm1UYk5Qci9qVW51UEF2VlhqQUZvbjB3a3dzWHlmOGVYUlRyR1RJQ3hNN0xvOUcvVHo1TUdYZTNkU3JLdWl2RWhqRHoxaXFyL0x1c3pncGxaRDZDbmI1QVRROXJQSWV0bEJkMFlQRGJIMWlPZmZLbFRmbjd1ellNYlBoVVFWWjUzNTZFWnFKV2ZaSzhjZElmMUVnS25xbHkrRnNSQmluNGRZTk5kcWM1eGs3NldjTlJuSytIWmQ4UGdTOUFzQUo4RGhPT3pnOW1jdlVpMHRrb1pKTVNOZ29OQnkyOUo3Q3lQdENmOStkcUZ5bkpwUDhNOU9aaEZUOGNoc1hSMXVOT0o3cjNDZUtnU3ZYdzhIWXNoOEtHcjM2eHZ2SmU4SVM5R1lQemFzMHZudHByenhKN2F3cUd6YXIyZ3pjaTBhMml2ck1rYURFS1BYcXZvU0JCUXQ3cE9NViIsIm1hYyI6IjNmYjg2MmVmYmIwZWU3M2ZmZTI4MzUwNjhkYWRjNWQ5NjEwOWYwMTE0NTM4YmM5NzcyOTRlYzEyOTM0YTI3MjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+