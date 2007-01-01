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Криминал

В Калуге женщине всадили в шею отвертку

Дмитрий Ивьев
23.07, 10:10
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Конфликт произошел в одном из общежитий, сообщили в среду, 23 июля, в управлении МВД по Калужской области.

Пьяный 52-летний мужчина устанавливал замок на дверь комнаты. В этот момент домой вернулась его сожительница, началась ссора.

Калужанин схватил отвертку и ударил возлюбленную в шею. После этого он забрал свои вещ и ушел.

Врачам удалось спасти жизнь пострадавшей, но травмы оказались тяжелыми.

Ведется расследование уголовного дела. Подозреваемый задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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