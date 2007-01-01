В Калуге раскрыли мошенничество с продажей телефона через интернет

Полицейские нашли подозреваемого, который обманул жителя Калуги, когда тот хотел купить дорогой телефон через интернет.

Калужанин перевел 90 000 рублей за гаджет, но вместо него получил посылку с муляжом. После этого мошенник перестал отвечать на сообщения.

Сотрудники полиции провели расследование и выяснили, что преступник - 26-летний житель Московской области. Он разместил объявление о продаже телефона, приложив фото своего устройства. Когда калужанин связался с ним и перевел деньги, мошенник отправил подделку и исчез.

По данному факту завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до пяти лет тюрьмы. На данный момент мужчине запрещено покидать город, он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.