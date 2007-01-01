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Новость дня Криминал

В Боровском районе дети мигрантов надругались над малолетней девочкой

Дарья Джуманова
22.07, 13:37
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О вопиющем случае сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша во вторник, 22 июля.

Дети 9 и 11 лет, граждане Таджикистана, совершили действия сексуального характера в отношении девочки.

Выяснилось, что они находились в регионе с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим их родители задержаны, а сами дети помещены в центр содержания несовершеннолетних.

Губернатор потребовал от силовиков провести тщательное расследование, уделив особое внимание обстоятельствам пребывания семьи в области.

- Кто помогал им оформлять документы. Кто предоставил работу, не проверив соблюдают ли они все правила пребывания здесь. Позиция была и остается принципиальной - приехавшие в наш регион люди должны соблюдать каждую букву закона. А за его нарушение должна быть жесточайшая ответственность и к ним, и к тем, кто помог им сюда приехать, - подчеркнул глава региона.

Пострадавшей девочке оказывается необходимая помощь. Губернатор пообещал, что наказание для виновных будет неизбежным.

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