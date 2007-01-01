В Калуге директор управляющей компании сядет за хищение полумиллиона рублей у жильцов

39-летнего местного жителя признали виновным в хищении в крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 21 июля.

По данным следствия, в 2019–2020 годах мужчина, занимая должность генерального директора управляющей компании, организовал схему хищения платежей за ЖКУ. Он заключал договоры с собственниками жилья и ресурсоснабжающими организациями, а также привлёк посредника для сбора средств.

Деньги, предназначенные для оплаты коммунальных услуг, он присваивал и тратил на личные нужды. В результате его действий ущерб превысил 500 тысяч рублей.

Суд назначил виновнику 3 года колонии общего режима.