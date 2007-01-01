Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге директор управляющей компании сядет за хищение полумиллиона рублей у жильцов
Криминал

В Калуге директор управляющей компании сядет за хищение полумиллиона рублей у жильцов

Дарья Джуманова
21.07, 15:10
0 460
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

39-летнего местного жителя признали виновным в хищении в крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 21 июля.

По данным следствия, в 2019–2020 годах мужчина, занимая должность генерального директора управляющей компании, организовал схему хищения платежей за ЖКУ. Он заключал договоры с собственниками жилья и ресурсоснабжающими организациями, а также привлёк посредника для сбора средств.

Деньги, предназначенные для оплаты коммунальных услуг, он присваивал и тратил на личные нужды. В результате его действий ущерб превысил 500 тысяч рублей.

Суд назначил виновнику 3 года колонии общего режима.

Новости по тегу
кража
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
50%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVwbGVMandWSy8vdlBRa2RoNE5BOVE9PSIsInZhbHVlIjoiRTI2dWhVZzk4SHRMWkpwem9ETkZGN1JTYWlGdy9JaU1ESFFlbFBSWHRlYVBuaGRyZHRTUWU5cDY4UUMxeXFHZW9QMWpjL3Zra3NBM0syMUM4Y3FWbm4zVnl6c0FhOG1DRVptSmhXLytyYjhQazJHcmhGWHNIaWd6U1YySjlsUFVRcy9SU0ZibU5ways5MHVuc2NPb3l0WnFPdXZLcm1oV0thMlRWT2hhdmlBR2FRZTgza1kvSGhHWTZXRGNBYTV5SHRtV253UlYxUDNkem1ySlFxSUMyUW5OdENiWkVaaUdVMFl3bU15Nm5oSDRZdjBlSDJmUU5WQmtBM2d2YXpMSEkyWUlFT2cxTWNYc2h4am9pamhocDkvMzVmRDR5c2l4NENpS3J4S3l5a2pONndRN1FuTk1ET3pHcExWN2U5UTIya3FVZDFvc1N0QkV5cmQyRFA5WW0xUi9EZWxBamRuSmdOZzJZY0lZVnp0U1Z1YnBvWmpmb242MG5KbGFVQVFuTUQ2NVlUVGJPSmFlTklVaE91N2FSRjk2L2FvcG5IRExyUExWZHh1TnJ4MVRnZFlSZ05rNERXZGZlRDRkQnlPOSIsIm1hYyI6IjUxYmIzYjMzOWY4M2JiMDdkMGFiOTEzZmU1OWZmNmE0MjI1MGEwZjYxMjI1ZTczNjQxNjNlODg2ZWVhMmRhNzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFnZE43RFJ0ZUNZcFZDQmI4enE5ZWc9PSIsInZhbHVlIjoiVURQY0UvSlBOa2NkNDVYZVF2VEFpRmh4MXE5S2FoNTQrU0YraFZCU2thcmNrK3hDdU4vNjlSbDJtSC83U3U5ZUhEMHlIRS9ySjUyMjJwRGNTWlRMQmNJN21FY0lOZHN5UWZpcHdkdUo5aCttOHNUQlkyNVBLbDNFaXQ3YmJzMThyN1g2Q1dWdFJETElEaUdIci9maFY0c21TNndydmlJVFBOdnoyN3N2U3cvMlhmWm4vek5OV2xRMXBWWWpyZFVBdVMrZUJYbHZpdkxCNmdDcDJzTHVnZnoxQ1pDS295ZjFIbEZySzlMSXROQThzd0NBbVJSak5tbG8zdWQrUlgxTDEvMk1hRDhoNHkwR1ZFZHFaS1V0OVl0U1BteU9BVVVXZEUxRmN1U2FabzI4TFZiMzgvZ1VkU01SaGZJdjF1ZzBTLy92MmJLNUx4S0xWUHdvc3FMT0ZPR2FweDQ3WHNkSit5Mk5hYmIvOVVTZFNVYm1nbWY0UFJEZlRXT05TalhJclRSSjhkWHdVU01URm1VczZYL1FXeUdMN1RIWGIwRDhQQy94eVJFUkEySHN2d1diblh2QXVWTERrdDhYUHpDdVU0akloYmgyRVhrQzBzeWlvbzlxdjVXVHZFSWxCbENJRmxJalYyUVJ5aUZiMCtHQ1RtdnlMSUVDQTRpWkdQMjQyS1FCd0dwK0VpT2JqQ0lEMU85c1BnbHVxSmhZOHBXRlU1MHg2bWozUExwUlpoeE56c09wMGJySzQ5SUpELzBwa3p5c3NqS0EvMlY4VHpvZFh5Q1hGbnhPbkJ3ZUU4L2I3SEY4VG83c2F0ZFlPVkE3ejYzWFdwMCsvWHhGTGxtZiIsIm1hYyI6IjZjYjI2NWYxY2NmYjUzODQ2NTM2ODkwMjA5MDc3YTg3NDA4NmRhNTlmZjdhOTM5YWQ0Y2RkOTdmNjRiOWIwYTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+