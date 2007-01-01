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Криминал

Жительницу Калужской области снова поймали пьяной за рулем

Дарья Джуманова
18.07, 15:32
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Уголовное дело за повторное вождение в пьяном виде в отношении 34-летней женщины из Людиновского района направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области 18 июля.

Инцидент произошел в апреле 2025 года. Полицейские остановили на улице Бакунина автомобиль «Хендай Санта Фе», за рулем которого находилась женщина. Сотрудники установили у нее алкогольное опьянение.

Ранее ее штрафовали за отказ от медосвидетельствования.

Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности. Автомобиль арестовали.

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