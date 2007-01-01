В Думиничском районе «Теплосеть» оштрафовали за отсутствие антитеррористической защиты котельной

В октябре 2024 года МУП «Теплосеть» Думиничского района получило штраф за невыполнение предписания Росгвардии по антитеррористической защите котельной. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона 17 июля.

Предприятию дали время на исправление нарушений, но проверка в мае 2025 года показала, что требования так и не выполнены.

За повторное нарушение был составлен новый протокол, а дело передано в суд.

Сухиничский районный суд признал «Теплосеть» виновной, отметив, что у предприятия не было уважительных причин для задержки.

Учитывая финансовое положение компании, суд назначил штраф в 50 тысяч рублей.