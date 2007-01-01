Самодельные патроны и переделанные пистолеты: что нашли у пенсионера из Жуковского района

Уголовное дело в отношении 67-летнего мужчины направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в пятницу, 18 июля.

По данным следствия, обвиняемый незаконно приобрел более 1300 патронов различного калибра, несколько единиц огнестрельного оружия (пистолеты, револьверы, винтовки) и их основные части. Кроме того, у него изъяли свыше 400 граммов бездымного пороха и более 10 детонаторов.

Мужчина также переделал два пневматических пистолета, газовый пистолет и сигнальный револьвер в четыре единицы боевого огнестрельного оружия. Помимо этого, он самостоятельно изготовил и снарядил 316 патронов.

Все это он хранил в своей квартире, гараже, доме и хозяйственных постройках до момента изъятия летом 2024 года.

Максимальное наказание по самой строгой из статей предусматривает до 8 лет лишения свободы.