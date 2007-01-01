Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Самодельные патроны и переделанные пистолеты: что нашли у пенсионера из Жуковского района
Криминал

Самодельные патроны и переделанные пистолеты: что нашли у пенсионера из Жуковского района

Дарья Джуманова
18.07, 14:27
0 354
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Уголовное дело в отношении 67-летнего мужчины направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в пятницу, 18 июля.

По данным следствия, обвиняемый незаконно приобрел более 1300 патронов различного калибра, несколько единиц огнестрельного оружия (пистолеты, револьверы, винтовки) и их основные части. Кроме того, у него изъяли свыше 400 граммов бездымного пороха и более 10 детонаторов. 

Мужчина также переделал два пневматических пистолета, газовый пистолет и сигнальный револьвер в четыре единицы боевого огнестрельного оружия. Помимо этого, он самостоятельно изготовил и снарядил 316 патронов.

Все это он хранил в своей квартире, гараже, доме и хозяйственных постройках до момента изъятия летом 2024 года. 

Максимальное наказание по самой строгой из статей предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Новости по тегу
оружие
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im14cTR6Y2NGeEtkbTk5UEl1S2dZTFE9PSIsInZhbHVlIjoiUFRaYzRUT09TTGdhRysrbzJoUXpMQklDdGRydGI3Y0VUMDl4YUUyTnQzK2FhcjkwSlJSdnRKM0FjbEh6V3lxbkZBZFdxV2ErK0E0eFR6bzVrNjhqUW9OR1oyb2x4by9sVHZNWXE1cnFiVHBvTUEzU2s2UEpZZy9YcmVTd1U1eFdaSGJBSUtPRzVwejhaTjJJeC90NFNIdUE3T2hJVDd0Nm9YbEpZZzlaSG1ZS1hDWURYREh3SWxPbERMRTNlNko1cmFGMk9acHN6YUZrbGx2VDVidmNOMG9LdVF1UDR4WGFzM1Q1VGFsb1hPYVBaR0tTdGQ3a2ZZRGZaWmREWktqZ3lpZStxSW5YM0k5VE0xNjAvTVVRb1JoN2twRkcxWm5KYjdZa2RJQ05wTHFFWnV2OTlEZlBNOVFubENXNFpjNnZPY2tPWWtFY2M4Q2h3bWg5TXFqUUtSdldpVGsxNDRVWkIvcytDTjdPNjYzS3VkNVgra3Bwa1pxRFRSWWhlUlp4ZGFaTkk5aExSWU4wZE9CZUVFakR3cnQ3OEYydHlBN0FJL0J6clB1dmk0M2w0WG9YL2wvS3VTQnV4WDNmRnVRayIsIm1hYyI6IjZhMjYxYjIyMjhhY2UwMDAwYzQ3MTAwNDIxN2U5YjdjZWRhZjZiNTM5ODkyMzc2YjdkOGU2YTIwYWIwZDAxZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Img1czlnNDRBU2hiQXRHU3NiUEpsdXc9PSIsInZhbHVlIjoib25NUE1aejJ5R0ZHS2JBdjQweGdPK0RhalhMcU1kcDFnbmtWbHVaajlwbkh5Y2hMK01kNjVLTGMybDc5ZlFlTEIwbnA5T3lzSWxKNjQ4bEpOQ0RrSWIzcGpEU1RxeXpMZ3Q5RHFsQS9EbnFzYTR3UkNxeFpXajYyRDdpSjkxU3U3VVh5SXBOdCtMelZKeEh4TFBVOVhqOTdHUmRjRkEvSXA2Z3FMYXp3ZjVaTXRMNzgrcSt2YWJ0cEtoZDdsSWFlZGNQdHRtSWxMMHRrZHB5b2tIS2kvL2lLclRUbno2QXBDYkNJbC94RmFNdnBMWWpqYXA2YlZtSkI1bHEyZGc1VThNT0w1NkplNDZrbkdZbkZPWHBiZ2xvaTR4YS9pd0lkM3NaZ2szYW1JelcvTFNKNTRYN3djSkdsbkcxRVZ4MmVOSDdmVU9RNWFsWnNpQUdpT3ducEd6NUFjbDZ1SklUM01qUFhGc3JuTFBlRlY1SzJycXhMaFdOelZ5eXhNQW4yMUlGMnZVczZtV1V3WGdORVlOU0NrMnF6NGY3TzlrRjFUR0ovVlRVVTBRaEQrUVpRTlpDWW9CVGJzT0R4azVONndlS2psWlN2RmtWM0luYVMwRDZlb0x3L2luVjJoT0ZyVG4wOStsMHFseWJaM0FvRS9pQkRIRnU5dzhkdDRPWU8xOW4rYzZhUlI4bVdNcnkyNTg5ZHozRzBWd0RnZkZxaGtZS3lmTlJRaUpLaXpuY00vM2kzWFFreTBEV2VHMW5TNU1NQmhhaE8vUk1uRnNQV3Zha3pQcjdCT1VHa3pTUi8zblJ6QXUrOXVyQ0hhS1oyWjZlbjhwZVBERitWNVFDOCIsIm1hYyI6IjA5OWVhZDU3ZWU0NzBhYjcyZTMxMTFiMDEwOTAxNjJkY2JiYjYzZDRjMjZlM2EzYTY5YjA2YmNjYzQ5MzRiYzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+