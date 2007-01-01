Трое калужан подожгли станции сотовой связи по заказу иностранного государства

Уголовное дело в отношении жителей Калуги направили в суд. Они обвиняются в совершении террористических актов по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в пятницу, 18 июля.

По данным следствия, 19-летний молодой человек в апреле 2024 года вступил в переписку с анонимным пользователем мессенджера, действующим в интересах недружественного иностранного государства. За денежное вознаграждение он согласился поджигать объекты инфраструктуры — базовые станции сотовой связи — и вовлек в преступления двух своих знакомых.

Всего злоумышленники совершили три поджога в Калуге, получив за это 65 тысяч рублей. В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей.

За подобные преступления Уголовный кодекс предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.