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Криминал

Жительнице Кировского района, ударившей подругу ножом, вынесли приговор

Дарья Джуманова
18.07, 10:07
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53-летнюю женщину признали виновной в убийстве. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в пятницу, 18 июля.

Напомним, в начале февраля она распивала спиртные напитки у себя дома в селе Фоминичи вместе с 48-летней подругой. Между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемая нанесла потерпевшей более 20 ударов ножом в область шеи и головы.

От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте до приезда медиков.

Суд приговорил женщину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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