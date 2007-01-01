В Калужской области арестовали мужчину, напавшего на полицейского
Он будет находиться в заключении во время следствия.
- По версии следствия, вечером 12 июня обвиняемый, находясь в состоянии опьянения на территории базы отдыха в Тарусском районе, оскорблял других посетителей, - рассказали в пятницу, 18 июля, в Следственном комитете. - Прибывшие полицейские, пресекая противоправные действия, поместили мужчину в служебный автомобиль, где он начал угрожать и душить одного из сотрудников.
Сейчас ведется расследование.