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Криминал

В Калужской области арестовали мужчину, напавшего на полицейского

Дмитрий Ивьев
18.07, 09:58
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Он будет находиться в заключении во время следствия.

- По версии следствия, вечером 12 июня обвиняемый, находясь в состоянии опьянения на территории базы отдыха в Тарусском районе, оскорблял других посетителей, - рассказали в пятницу, 18 июля, в Следственном комитете. - Прибывшие полицейские, пресекая противоправные действия, поместили мужчину в служебный автомобиль, где он начал угрожать и душить одного из сотрудников.

Сейчас ведется расследование.

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