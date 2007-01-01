В Калужской области водитель грузовика получил срок за поддельные права

42-летнего жителя Саратовской области признали виновным в использовании поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 17 июля.

По данным следствия, мужчина приобрел у неизвестного лица права на категории В, В1, С, С1 и М.

Это обнаружили сотрудники Госавтоинспекции в марте 2025 года, когда он ехал на грузовике «Луидор» по Перемышльскому району.

Суд приговорил нарушителя к 5 месяцам ограничения свободы.