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Криминал

Жителю Калужкой области грозит срок за повторное вождение в пьяном виде

Дарья Джуманова
16.07, 15:43
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Уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины направлено в суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в среду, 16 июля.

По данным следствия, в июне 2025 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, катался за рулем «Opel Zafira» в поселке Думиничи на улице Ленина.

Его остановили сотрудники полиции, однако он отказался от медицинского освидетельствования.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В рамках расследования на его автомобиль наложен арест.

За повторное нарушение ему грозит до двух лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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