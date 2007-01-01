Калужанин взял кредит на 605 тысяч рублей и перевел деньги мошенникам

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Об этом сообщили в региональной прокуратуре в среду, 16 июля.

По данным следствия, неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, позвонил мужчине и сообщил, что от его имени мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы защитить деньги, злоумышленник убедил мужчину самостоятельно взять займ и перевести средства на якобы безопасный счет.

Доверчивый горожанин оформил кредит в банке и займ в микрофинансовой организации, после чего через мобильное приложение перевел 605 тысяч рублей на указанный мошенниками счет.