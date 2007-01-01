В Калужской области возбудили уголовное дело после ДТП с пятью погибшими
Как мы уже рассказывали, авария произошла 15 июля на дороге Калуга – Таруса в Ферзиковском районе.
По предварительным данным, около деревни Клишино в 20:10 лоб в лоб столкнулись «БМВ» и «Форд».
Погибли 53-летний водитель «БМВ», три его пассажира, а также 60-летний водитель «Форда».
Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», рассказали в прокуратуре Калужской области 16 июля.