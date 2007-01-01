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Криминал

В Калужской области возбудили уголовное дело после ДТП с пятью погибшими

Дарья Джуманова
16.07, 13:37
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Как мы уже рассказывали, авария произошла 15 июля на дороге Калуга – Таруса в Ферзиковском районе.

По предварительным данным, около деревни Клишино в 20:10 лоб в лоб столкнулись «БМВ» и «Форд».

Погибли 53-летний водитель «БМВ», три его пассажира, а также 60-летний водитель «Форда».

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», рассказали в прокуратуре Калужской области 16 июля.

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