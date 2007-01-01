Начальницу почты в Людиново обвиняют в хищении 260 тысяч рублей

Уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в среду, 16 июля.

По версии следствия, женщина, будучи начальником отделения почты, с февраля 2025 года систематически похищала деньги из кассы.

Она вносила в систему ложные данные о выплате пенсий и пособий восьми людям, которые на самом деле не получали деньги.

Таким образом, женщина украла более 260 тысяч рублей.

За присвоение и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России ей грозит до 8 лет лишения свободы.