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Новость дня Криминал

Начальницу почты в Людиново обвиняют в хищении 260 тысяч рублей

Дарья Джуманова
16.07, 13:06
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Уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в среду, 16 июля.

По версии следствия, женщина, будучи начальником отделения почты, с февраля 2025 года систематически похищала деньги из кассы. 

Она вносила в систему ложные данные о выплате пенсий и пособий восьми людям, которые на самом деле не получали деньги.

Таким образом, женщина украла более 260 тысяч рублей.

За присвоение и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России ей грозит до 8 лет лишения свободы.

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