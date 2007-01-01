Житель Товарково пойдет под суд за пьяную езду на мопеде

Уголовное дело за повторное вождение в пьяном виде в отношении 45-летнего жителя Дзержинского района направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области во вторник, 15 июля.

По данным следствия, в марте 2024 года мужчина за рулем мопеда «ROCKOT-RM50» столкнулся с автомобилем на улице Ленина в Товарково. Медицинское освидетельствование показало, что водитель мопеда был пьян.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

В рамках расследования на его мопед наложен арест.

За повторное нарушение мужчине грозит до двух лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами на три года.