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Криминал

Житель Товарково пойдет под суд за пьяную езду на мопеде

Дарья Джуманова
16.07, 10:54
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Уголовное дело за повторное вождение в пьяном виде в отношении 45-летнего жителя Дзержинского района направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области во вторник, 15 июля.

По данным следствия, в марте 2024 года мужчина за рулем мопеда «ROCKOT-RM50» столкнулся с автомобилем на улице Ленина в Товарково. Медицинское освидетельствование показало, что водитель мопеда был пьян. 

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

В рамках расследования на его мопед наложен арест. 

За повторное нарушение мужчине грозит до двух лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами на три года.

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