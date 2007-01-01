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Криминал

Житель Калуги сфотографировал себя голым и попал под суд

Дмитрий Ивьев
16.07, 10:43
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32-летний мужчина сделал снимок, сидя в машине, а потом опубликовал в одном из пабликов.

Такое фото следствие посчитало порнографией. Возбуждено уголовное дело, сообщили в среду, 16 июля, в управлении МВД по калужской области.

Следователям калужанин рассказал, что не собирался зарабатывать на порно. По его словам, снимок был сделан, чтобы найти себе партнершу.

Решение по данному делу вскоре примет суд. Уголовная статья предполагает до шести лет лишения свободы.

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