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Криминал

Лишился машины и прав: в Козельске наказали пьяного водителя

Дарья Джуманова
15.07, 13:12
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40-летнего жителя Тульской области признали виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области во вторник, 15 июля.

По данным следствия, в апреле 2025 года мужчина находился за рулем автомобиля «Лада» в Козельском районе, когда его остановили сотрудники ДПС. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, хотя ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Суд приговорил его к 420 часам обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на 3 года. Автомобиль нарушителя был изъят.

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