Житель Юхновского района украл биотуалет и лишился машины

Мужчина решил пополнить свой домашний интерьер необычным предметом — мобильным биотуалетом. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области во вторник, 15 июля.

Правда, «покупка» обошлась ему слишком дорого: теперь он на 20 тысяч рублей беднее, а его автомобиль отправился на службу государству.

По данным следствия, в январе 2025 года он ехал мимо деревни Кувшиново и заметил одинокую туалетную кабинку. Он загрузил её в свой УАЗ и благополучно доставил к себе домой. Вот только биотуалет оказался не бесхозным, а собственностью строительной компании, которая оценила ущерб в те самые 20 тысяч рублей.

Но главной потерей для воришки стал его автомобиль — УАЗ конфисковали в доход государства.