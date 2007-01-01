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Криминал

Жителя Тарусы задержали после кровавого нападения и ограбления

Дарья Джуманова
15.07, 11:24
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Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 31-летнего мужчины, обвиняемого в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области во вторник, 15 июля.

По данным следствия, в июле 2025 года подозреваемый, находясь в доме на улице Ворошилова в Тарусе, напал на своего знакомого с ножом, нанес ему ранения и похитил его имущество. 

Ход расследования уголовного дела находится на контроле районной прокуратуры.

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