Жителя Тарусы задержали после кровавого нападения и ограбления

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 31-летнего мужчины, обвиняемого в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области во вторник, 15 июля.

По данным следствия, в июле 2025 года подозреваемый, находясь в доме на улице Ворошилова в Тарусе, напал на своего знакомого с ножом, нанес ему ранения и похитил его имущество.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле районной прокуратуры.