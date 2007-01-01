Калужанин украл духи и продал их на улице

В пятницу, 11 июля, полиция сообщила о задержании 26-летнего мужчины, который украл духи из магазина косметики. Ранее он уже был судим.

Инцидент произошел в одном из торговых центров города.

По данным следствия, злоумышленник вошел в парфюмерный магазин, осмотрелся, после чего взял с полки упаковку духов и незаметно спрятал ее в брюки.

Он не стал оплачивать товар и покинул магазин. Затем мужчина продал украденное на улице. Ущерб для магазина составил более 6 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.