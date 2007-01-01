Калужская юридическая фирма обманула семьи участников СВО на миллион рублей

В отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, с причинением значительного ущерба». Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 10 июля.

По данным следствия, фирма разместила в интернете объявление бесплатной помощи для семей участников СВО.

Генеральный директор заключил с семьями договоры, но не собирался выполнять свои обязательства. В результате он получил миллион рублей.

Расследование продолжается.