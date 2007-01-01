Жительницу Людиновского района обвиняют в фиктивной регистрации мигрантов

Уголовное дело в отношении местной жительницы передано в суд.Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 10 июля.

По версии следствия, летом 2023 года она за денежное вознаграждение оформила прописку в своем доме для троих мигрантов, хотя фактически они там не проживали.

Преступление квалифицировано по статье «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства». За это ей грозит до пяти лет лишения свободы.