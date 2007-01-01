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Криминал

Жительницу Людиновского района обвиняют в фиктивной регистрации мигрантов

Дарья Джуманова
10.07, 12:45
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Уголовное дело в отношении местной жительницы передано в суд.Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 10 июля.

По версии следствия, летом 2023 года она за денежное вознаграждение оформила прописку в своем доме для троих мигрантов, хотя фактически они там не проживали.

Преступление квалифицировано по статье «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства». За это ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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