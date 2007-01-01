Дружеский визит: житель Обнинска украл у приятеля телефон и 20 тысяч рублей

Уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 10 июля.

По версии следствия, в январе этого года он выпил и решил наведаться в гости к знакомому. Видимо, теплая дружеская беседа навела его на мысль, что неплохо бы «одолжить» у товарища кое-что ценное.

Вооружившись ножом, предприимчивый гость потребовал отдать ему дорогой телефон и, конечно же, пароль от мобильного банка. Потерпевший, недолго думая, согласился — видимо, аргументы показались ему убедительными.

Не теряя времени, житель наукограда оперативно перевел 20 тысяч рублей на свой счет, а телефон благополучно продал. Общий ущерб — 190 тысяч рублей.

Теперь ему грозит до 15 лет колонии.