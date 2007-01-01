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Криминал

В Малоярославце возбудили уголовное дело в отношении любителя пьяной езды

Дарья Джуманова
10.07, 09:53
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45-летнего мужчину на автомобиле «Форд» сотрудники ГИБДД оставили на территории города, рассказали в полиции в четверг, 10 июля.

Они заметили у мужчины признаки опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Мужчина согласился, и результаты показали, что он действительно пьян.

Проверка по базам данных выявила, что водитель уже лишен прав за аналогичное нарушение.

Автомобиль изъяли и поместили на штрафстоянку.

Возбуждено уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде.

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