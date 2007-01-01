В Малоярославце возбудили уголовное дело в отношении любителя пьяной езды

45-летнего мужчину на автомобиле «Форд» сотрудники ГИБДД оставили на территории города, рассказали в полиции в четверг, 10 июля.

Они заметили у мужчины признаки опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Мужчина согласился, и результаты показали, что он действительно пьян.

Проверка по базам данных выявила, что водитель уже лишен прав за аналогичное нарушение.

Автомобиль изъяли и поместили на штрафстоянку.

Возбуждено уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде.