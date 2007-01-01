Калужская фирма заработала 14 миллионов рублей на несуществующем строительстве

Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества после обращений семи потерпевших, сообщили в полиции в среду, 9 июля.

По данным следствия, двое местных жителей, 38 и 34 лет, в 2022 году создали фирму по строительству каркасных домов, но вместо выполнения обязательств обманули клиентов.

Злоумышленники заключали договоры, указывали сроки сдачи объектов и получали предоплату, однако работы либо не завершали, либо вообще не начинали. Чтобы скрыть мошенничество, они создавали видимость деятельности и постоянно переносили сроки. Общий ущерб составил свыше 14 миллионов рублей.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых и в офисе компании полиция изъяла телефоны, компьютеры и документы, имеющие значение для расследования. Дела находятся в производстве.