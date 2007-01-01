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Криминал

Житель Жуковского района заплатил 300 тысяч за самоуправство

Дарья Джуманова
09.07, 16:25
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Мужчина должен был выплатить деньги в качестве компенсации морального вреда после того, как его признали виновным в самоуправстве с применением насилия. Об этом в среду, 9 июля, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Раньше он с сообщником пытался силой заставить москвича возместить ущерб за некачественное строительство объектов.

Поскольку он не выплатил деньги в установленный срок, судебные приставы наложили запрет на его выезд за границу. Также они арестовали его счета и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в 21 тысячу рублей.

В итоге со счетов мужчины в банках было списано около 100 тысяч рублей. Оставшуюся сумму он выплатил самостоятельно.

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