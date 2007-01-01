Афиша Обнинск
+28...+29 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Бывший начальник отдела полиции Боровского района обвиняется в получении взяток
Новость дня Криминал

Бывший начальник отдела полиции Боровского района обвиняется в получении взяток

Дарья Джуманова
09.07, 15:23
0 667
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Боровскому району направлено в суд. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в региональной прокуратуре в среду, 9 июля.

По данным следствия, в июле 2024 года экс-сотрудник полиции вместе с подчинённым через посредника получил от руководителя местной коммерческой организации 2 миллиона рублей.

Взамен он обещал не привлекать компанию к ответственности за нарушения, а также предупреждать о предстоящих проверках правоохранительных и контролирующих органов.

Дела в отношении других участников преступления выделены в отдельное производство. Посредник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а оперативный сотрудник, участвовавший в схеме, подписал контракт с Министерством обороны РФ.

За получение взятки в особо крупном размере предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Новости по тегу
взятки
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpMVk9xMWsyN3RaZ0VraWw3V2J2c3c9PSIsInZhbHVlIjoidGUrMFFyNVp4cjZTMlZMcVJWUWV6cjdmM3B0UTRwbVdXdkhpRXFmNW9qazhrVWxFaEx4ZUlOM3VKYWJUNUtRdnFxdytmSnIydFYrZXZpR24zcVltdnRtdkxOWFJ6S3NvbkZpWGVYNXdldVRZN3gxVlliY2h0U0NRZ01tOUo2YmFNSXEwSFVyZ0MrQXRmUzREYUlzSFZPODhnZVo0QktUNUI0ZExSN00vTld5dlAvUmNiYXE1cXBFTjMxdklIMW14cFZnTVd0SjBsYm5vdkk3dXkyZFMrMTloR2grazBSSkRXbnRCT3pVSVJoQVY1dzNad0t6c2UvbklJRWk2N3UvS1VCU29yZHg4UXVUNjM0Mll2VnUzVWRSdEUrV0NrRzRCUnRoM1c3bzFoS0lqblNxRkJ3VjlOTjB6THdJQVVQTFlEM3pMVi9uSEhBbnp5SE45UmRiSjlxQ3hDYUh0aUF5eERHQU9hdzVkSmJxQmtSY1VhR0pkUTkxOEZoMENZdDVRZzU0Tng5ZFFwTW1FQkRiK2gwdUptNnBRZ20vTzMxc00rWG5Sc1d0MXR2T3kzRjdDM3pxNU1FemVqR2pDUi9ZRSIsIm1hYyI6IjA5NDZiMDU1MzQwN2EyMDMwNDg2ODUyNDA1OTBjNWUyNWEwZjEyY2JkODYyZGJlMTM5ZTY0YmFmNmUxZDRhZjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imx0OElqcG9TLy84WWNpK3JzOFZnTUE9PSIsInZhbHVlIjoiTUlZU2pneTh2N21rR0hNeUZXajNpbzl2NklnVDliSm5LWE42OGRoN0ZQUDdsR2ZNdTQyVjJoZmpuazV2L3ExTi9WSWozQlI5WVRIcUtUOTZOd292ZXp2aXFSOTRlTXhlV1FyRFpydms5R2kwSmR2MWp3VXdhVVFHa2duTzM3OEZuNks4bUdrR1B4ajRxTjZSQmxOWHIyM2hZbnRzWTNBZzlVcFh1U2gvdGR2NDNPd1FwQkt2aTV2Vkt4cTNMU0lldmdONXZNUElpL3FGdHNybDdYend3TnFpbEdJWFd3RE1jL2Jkbk9HV01wSHU2MGNHbVpMNWk5WTdVMU1wMjhXK2hCbDBGN1QrN2hkOW1COW9zL09kTmVxYldlRVA3dU1GeEFpemdBbzBtSlFlTGRJRzRUTnpFZHNSM0doYzlRVFNvV2JaenM0ejR3WHFScUprZVc2YzVSaXRoOGFTQUQydno1d2lJWlNqc1p2QlczaE9EK1dKRVQ2R2hnUndQck0zRk9xMWZ6SE9vUTdXeWVRSC81NUtmOXExeTFreGE0RVMxREc1b1hKWHh3R2RyamVKbjVRSkpVUDcwMGg4dGFBVW14MTlvaGlOcDAvSGRQcWRjSnRmRDh0SUhUejBwR0pMUXg1SkplQldkSE03bjNxRmdCK25NM05DQVpTbnV1K0pFY1VUM2NSdXliUG5ZbnlxS0ZpbnJZSFNJTHZ3UTk4V0tCSU9jTGpxSmZ4TnRTdSt3K2FkVWpHdytsM0dHL09ZcHdlTGZ5RkZJcE9rdk03czBvTUtXSkVOMzAxNXlyR3pXQS9QUWFxSS8wZHNRTXU4Ui9BS09pTGozNmpWMWFrNCIsIm1hYyI6ImRjYTY0ZWZjMzNmYzk5NTM5YzcyNGFjYTYxNmNlYzk1YjE1ODBmZTdhN2E2ZDI2Y2E1NjdiNWNmODI2ZDA2NjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+