Бывший начальник отдела полиции Боровского района обвиняется в получении взяток

Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Боровскому району направлено в суд. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в региональной прокуратуре в среду, 9 июля.

По данным следствия, в июле 2024 года экс-сотрудник полиции вместе с подчинённым через посредника получил от руководителя местной коммерческой организации 2 миллиона рублей.

Взамен он обещал не привлекать компанию к ответственности за нарушения, а также предупреждать о предстоящих проверках правоохранительных и контролирующих органов.

Дела в отношении других участников преступления выделены в отдельное производство. Посредник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а оперативный сотрудник, участвовавший в схеме, подписал контракт с Министерством обороны РФ.

За получение взятки в особо крупном размере предусмотрено до 15 лет лишения свободы.