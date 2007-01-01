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Криминал

В Калужской области иностранца задержали за поддельное разрешение на проживание

Дарья Джуманова
09.07, 12:59
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Уголовное дело в отношении 45-летнего мигранта направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в среду, 9 июля.

По информации следствия, мужчина купил поддельное разрешение на временное проживание у незнакомца, чтобы легализовать свое пребывание в России. Но в мае 2025 года его остановили сотрудники ГИБДД в Медынском районе для проверки документов. Мигранта раскрыли.

Теперь ему грозит до года лишения свободы по статье о подделке документов.

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