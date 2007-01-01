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Криминал

Под предлогом продления договора сотовой связи мошенники похитили у калужанки 450 тысяч рублей

Дарья Джуманова
09.07, 12:00
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По подозрению в мошенничестве задержана 52-летняя женщина из другого региона, сообщили в полиции в среду, 9 июля.

Поводом стало обращение пенсионерки, которая рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник сотовой связи и убедил передать личные данные.

Потом позвонила другая женщина, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов. Она сообщила, что данные пенсионерки попали к мошенникам, и нужно задекларировать деньги, передав их курьеру.

Деньги они пообещали вернуть через пару дней. Доверчивая калужанка отдала 450 тысяч рублей, но преступники исчезли.

Оказалось, задержанная нашла подработку в интернете. Ей предложили забирать деньги у людей в других регионах и переводить их на указанные счета. При этом женщина должна была оставлять себе небольшую часть суммы.

Возбуждено уголовное дело. Оперативники продолжают поиск других участников схемы.

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