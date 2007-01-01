Опубликовали видео задержания похитителей человека в Обнинске

Напомним, на них заведи уголовное дело по статье «Похищение человека».

В МВД обнародовали кадры задержания подозреваемых.

По предварительным данным, житель Обнинска познакомился с молодыми людьми через соцсети. Между ними возник конфликт. Злоумышленники узнали адрес мужчины и приехали к нему. Под предлогом разговора они увезли его в безлюдное место, где избили и записали происходящее на видео. После этого они скрылись.

Однако правоохранители оперативно вышли на их след. При поддержке бойцов Росгвардии подозреваемых задержали в Московской области.