Опубликовали видео задержания похитителей человека в Обнинске
Напомним, на них заведи уголовное дело по статье «Похищение человека».
В МВД обнародовали кадры задержания подозреваемых.
По предварительным данным, житель Обнинска познакомился с молодыми людьми через соцсети. Между ними возник конфликт. Злоумышленники узнали адрес мужчины и приехали к нему. Под предлогом разговора они увезли его в безлюдное место, где избили и записали происходящее на видео. После этого они скрылись.
Однако правоохранители оперативно вышли на их след. При поддержке бойцов Росгвардии подозреваемых задержали в Московской области.