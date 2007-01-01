Суд отправил калужского дебошира за решётку на 5 лет

Калужский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, совершившему несколько правонарушений.

Фото: Объединённая пресс-служба судов

Как сообщила объединённая пресс-служба судов 8 июля, мужчина в 2024 году устроил дебош в одной из пиццерий — при посетителях он оскорбил женщину, вылил на неё пиво и ударил по голове. За это его осудили по статье 213 УК РФ (хулиганство) на 2 года.

Второй эпизод произошёл в 2023 году возле ночного клуба, где подсудимый избил мужчину. За аналогичное преступление суд добавил ещё 2 года. Третий инцидент случился в клубе виртуальной реальности — там злоумышленник требовал 5000 рублей, а после отказа избил потерпевшего. Это квалифицировали как вымогательство (ст. 163 УК РФ) и дали 3 года.

По совокупности преступлений фигурант получил 5 лет колонии общего режима. Приговор ещё можно обжаловать в апелляции.