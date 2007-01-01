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Криминал

Трем калужанам грозит 20 лет колонии за наркотайники

Дарья Джуманова
08.07, 15:28
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Они обвиняются в совершении 27 преступлений, связанных с покушением на сбыт наркотических средств в крупном и значительном размерах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 7 июля.

По данным следствия, мужчины вступили в преступную группу с целью незаконного сбыта наркотиков через интернет.

Организатор передал им крупную партию запрещенных веществ через тайник в Калуге, после чего злоумышленники перевезли их в Малоярославецкий район для расфасовки и дальнейшего распространения. Однако их деятельность была пресечена правоохранителями.

В ходе расследования выяснилось, что ранее группа подготовила 25 тайников с наркотиками в Обнинске, а также хранила часть веществ по месту жительства. Всего из оборота изъято 105,82 грамма запрещенных веществ.

За подобные преступления предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

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