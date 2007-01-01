Калужанка потеряла 2 миллиона рублей из-за звонка мошенников

Злоумышленники, представившись сотрудниками госорганов, убедили её перевести все сбережения на «безопасный счёт». Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области во вторник, 8 июля.

На телефон девушки позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником Роскомнадзора. Он заявил, что на её имя оформили доверенность для перевода денег на финансирование терроризма.

Чтобы «решить проблему», мошенник посоветовал девушке срочно связаться с ФСБ и Росфинмониторингом по указанным номерам.

Она выполнила его указания, и другой мошенник, выдав себя за сотрудника ФСБ, убедил её перевести все деньги на «безопасный счёт». Девушка сняла со своих счетов 1,9 миллиона рублей и перевела их мошенникам.

Но на этом схема не закончилась. Злоумышленники заявили, что на её имя пытаются оформить кредит, и для блокировки нужно взять его самостоятельно. Доверчивая калужанка оформила кредит на 165 тысяч рублей и также перевела их мошенникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».