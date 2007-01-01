Мошенники под видом замены домофона обманули калужанку на 4 миллиона рублей

Пожилой жительнице Калуги позвонил мужчина, представившийся сотрудником управляющей компании, сообщили в полиции во вторник, 8 июля.

Он сообщил, что в ее доме проходит замена ключей от домофона, и предложил приобрести новый экземпляр. Для подтверждения заявки он попросил назвать код из SMS. Женщина выполнила просьбу.

Вскоре ей перезвонил другой мошенник — на этот раз сотрудник правоохранительных органов. Он заявил, что пенсионерка по неосторожности передала код преступникам, и теперь ее сбережения в опасности. Чтобы защитить деньги, он убедил ее перевести их на «безопасный счет».

Доверчивая калужанка сняла часть своих накоплений и через банкомат перевела их на указанные реквизиты. Только дома, обдумав ситуацию, она поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».