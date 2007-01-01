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Криминал

Житель Козельского района украл ружье и получил условный срок

Дарья Джуманова
07.07, 16:41
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58-летний мужчина признан виновным в хищении огнестрельного оружия. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в понедельник, 7 июля.

По данным следствия, в конце марта этого года он находился в гостях у знакомого в Сосенском. Во время распития спиртных напитков он воспользовался отсутствием хозяина дома и похитил двуствольное охотничье ружье стоимостью 10 тысяч рублей, после чего спрятал его у себя.

Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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