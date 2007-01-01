Гулять так гулять: алкоголь и чужая машина довели до уголовного дела

23-летнего местного жителя обвиняют в угоне автомобиля. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в понедельник, 7 июля.

По данным следствия, в мае 2025 года подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял ключи от чужого «Шевроле Круза» — он точно знал, где они лежали — и отправился на нем в поездку по Медыни. Владелец автомобиля, обнаружив пропажу, обратился в полицию.

Уголовная статья, по которой проходит мужчина, предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.