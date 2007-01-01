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Криминал

В Козельске мужчина экономил на покупках с помощью касс самообслуживания

Дарья Джуманова
07.07, 11:01
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В полицию поступило заявление от директоров двух местных супермаркетов о хищении товаров, сообщили в полиции в понедельник, 7 июля.

29-летний житель Калуги, видимо, решил проверить бдительность персонала, используя хитрую схему на кассах самообслуживания. 

Мужчина частично оплачивал покупки: дешёвые товары сканировал, а более дорогие незаметно уносил, пропуская мимо сканера. Таким образом он «сэкономил» около 20 тысяч рублей.

Теперь ему грозит уголовное дело за кражу, а все неоплаченные товары вернулись на полки.

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