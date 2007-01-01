В Козельске мужчина экономил на покупках с помощью касс самообслуживания

В полицию поступило заявление от директоров двух местных супермаркетов о хищении товаров, сообщили в полиции в понедельник, 7 июля.

29-летний житель Калуги, видимо, решил проверить бдительность персонала, используя хитрую схему на кассах самообслуживания.

Мужчина частично оплачивал покупки: дешёвые товары сканировал, а более дорогие незаметно уносил, пропуская мимо сканера. Таким образом он «сэкономил» около 20 тысяч рублей.

Теперь ему грозит уголовное дело за кражу, а все неоплаченные товары вернулись на полки.