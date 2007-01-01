Два калужанина создали фиктивную фирму и получили кредит на семь миллионов рублей

Теперь они обвиняются в незаконном образовании юридического лица, а также мошенничестве в сфере кредитования. Об этом сообщили в прокуратуре региона в пятницу, 4 июля.

По данным следствия, злоумышленники предложили знакомым за денежное вознаграждение стать формальными учредителями ООО.

Фирма была создана, но существовала только на бумаге. Через мобильное приложение банка мошенники оформили кредит на 7 миллионов рублей — якобы на развитие бизнеса. Деньги тут же исчезли с расчетного счета, а платить по долгам никто не собирался.

Теперь двум калужским хитрецам грозит до 6 лет колонии - возможно, у них будет время придумать новый бизнес-план.