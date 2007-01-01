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Криминал

Житель Боровского района отправится в колонию строгого режима за незаконное хранение оружия

Дарья Джуманова
04.07, 12:45
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Мужчину признали виновным по уголовной статье «Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона в четверг, 3 июля.

По данным следствия, 17 апреля 2024 года полицейские задержали мужчину после того, как он произвел два выстрела. При задержании у него изъяли самодельный револьвер и три строительных патрона.

Оказалось, что он нашел оружие и хранил его в хозяйственном блоке у себя дома в Боровске.

Суд назначил ему 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима.

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