Жительница Малоярославца украла 95 тысяч рублей у продавца на ярмарке

По данным правоохранительных органов, потерпевшая - продавец одежды - обнаружила пропажу 95 тысяч рублей из своего кошелька и сообщила в полицию. Об этом рассказали в региональном МВД в пятницу, 4 июля.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя ранее судимая женщина, также проживающая в Малоярославце. Ее задержали и доставили в отдел для допроса.

Как пояснила задержанная, она пришла на ярмарку за покупками и, заметив открытую сумку продавца, похитила деньги. Украденную сумму она успела потратить.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».