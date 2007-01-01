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Криминал

Жительница Малоярославца украла 95 тысяч рублей у продавца на ярмарке

Дарья Джуманова
04.07, 10:41
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По данным правоохранительных органов, потерпевшая - продавец одежды - обнаружила пропажу 95 тысяч рублей из своего кошелька и сообщила в полицию. Об этом рассказали в региональном МВД в пятницу, 4 июля.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя ранее судимая женщина, также проживающая в Малоярославце. Ее задержали и доставили в отдел для допроса. 

Как пояснила задержанная, она пришла на ярмарку за покупками и, заметив открытую сумку продавца, похитила деньги. Украденную сумму она успела потратить. 

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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