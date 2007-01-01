Калужанин придумал новый способ не платить за проезд

Сотрудники ППС задержали 27-летнего молодого человека, который решил сэкономить 35 рублей за проезд, украв велосипед. Об этом сообщили в полиции в четверг, 3 июня.

Всё началось с того, что бдительные стражи порядка заметили молодого человека, мирно отдыхающего на лавочке на улице Кирова в компании велосипеда. Попытка выяснить, откуда взялся двухколесный друг, вызвала у парня творческий кризис: он начал путаться в ответах о стоимости велосипеда, который, по его словам, он приобрёл в магазине. В итоге мужчина предпочел молчание, но и это не спасло его от поездки в отделение.

Оказалось, что велосипед числится пропавшим. И тут вор двухколесного транспорта признался: у него не было денег на проезд, и он решил, что велосипед - отличный способ решить эту проблему. Рванул руками трос и несколько дней катался на нем по городу.

Ущерб оценили в 25 000 рублей, велосипед вернули законному владельцу, а в отношении гонщика возбудили уголовное дело по статье «Кража».