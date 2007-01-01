Жителю Мосальского района грозит до семи лет колонии за незаконную рубку леса

40-летний мужчина обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 3 июля.

По данным следствия, с октября 2023 по август 2024 года обвиняемый вместе с двумя знакомыми, не знавшими о его преступных намерениях, вырубил 58 берёз и 5 осин на территории Мосальского участкового лесничества.

Участок леса, где производилась рубка, относится к категории особо защитных. Ущерб государственному лесному фонду превысил 1,7 миллиона рублей.

За данное преступление предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.