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Криминал

Мошенники под видом Центробанка обманули калужанку на 260 тысяч рублей

Дарья Джуманова
02.07, 13:14
0 139
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Как сообщили в прокуратуре региона 2 июля, злоумышленники действовали по классической схеме: сначала мужчина, представившийся сотрудником портала «Госуслуги», сообщил девушке, что с ее аккаунта были отправлены заявки на кредиты в различные банки.

Затем он заявил, что ей позвонит сотрудник Центробанка, чтобы решить проблему. Через несколько минут ей действительно позвонили и попросили перейти в Telegram.

Под предлогом сохранения денежных средств девушку убедили перевести принадлежащие ей средства на якобы безопасный счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

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