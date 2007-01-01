Мошенники под видом Центробанка обманули калужанку на 260 тысяч рублей

Как сообщили в прокуратуре региона 2 июля, злоумышленники действовали по классической схеме: сначала мужчина, представившийся сотрудником портала «Госуслуги», сообщил девушке, что с ее аккаунта были отправлены заявки на кредиты в различные банки.

Затем он заявил, что ей позвонит сотрудник Центробанка, чтобы решить проблему. Через несколько минут ей действительно позвонили и попросили перейти в Telegram.

Под предлогом сохранения денежных средств девушку убедили перевести принадлежащие ей средства на якобы безопасный счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».