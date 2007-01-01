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Криминал

Мигрант в Калужской области сунул деньги полицейскому - а тот оказался неподкупным

Дарья Джуманова
02.07, 12:36
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24-летний иностранный гражданин признан виновным в приобретении и использовании поддельных документов и покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщили в прокуратуре региона в среду, 2 июля.

По данным следствия, обвиняемый приобрёл в Москве фальшивые документы, чтобы легально находиться в России.

Когда ему грозила административная ответственность за нарушение миграционного законодательства, он попытался дать взятку полицейскому, чтобы избежать депортации. Однако сотрудник правоохранительных органов отказался от денег и сообщил о происшествии в дежурную часть.

Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы в колонии общего режима.

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