Мигрант в Калужской области сунул деньги полицейскому - а тот оказался неподкупным

24-летний иностранный гражданин признан виновным в приобретении и использовании поддельных документов и покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщили в прокуратуре региона в среду, 2 июля.

По данным следствия, обвиняемый приобрёл в Москве фальшивые документы, чтобы легально находиться в России.

Когда ему грозила административная ответственность за нарушение миграционного законодательства, он попытался дать взятку полицейскому, чтобы избежать депортации. Однако сотрудник правоохранительных органов отказался от денег и сообщил о происшествии в дежурную часть.

Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы в колонии общего режима.