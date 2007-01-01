У калужанки украли сумку на кладбище, пока она выносила мусор

Полицейские задержали 62-летнего мужчину по подозрению в преступлении. Об этом сообщили в среду, 2 июля.

По предварительной информации, женщина оставила сумку на одном из захоронений, когда выносила мусор. Злоумышленник, проходя мимо, заметил вещи, забрал их и спрятал. Позже он вернулся, изъял из сумки банковские карты и использовал их для оплаты покупок в магазине, после чего выбросил украденное.

Общий ущерб составил около 32 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.